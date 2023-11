PHOTO KENZO TRIBOUILLARD, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des oiseaux volent au-dessus du dôme du Rocher, sur le mont du Temple, dans la vieille ville de Jérusalem. Le contrôle du mont du Temple, lieu le plus sacré du judaïsme et troisième lieu saint de l’islam (où se trouvent aussi la mosquée al-Aqsa et le Mur occidental, communément appelé Mur des lamentations), est au nombre des sources de tensions entre juifs et musulmans dans la région.