Israël et le Hamas en guerre, jour 26 De premiers blessés palestiniens quittent Gaza, des étrangers doivent suivre

(Rafah) Des dizaines de blessés palestiniens ont quitté mercredi en ambulance la bande de Gaza, soumise aux bombardements incessants de l’armée israélienne, pour être soignés en Égypte, et des centaines de binationaux et d’étrangers doivent suivre, une première dans la guerre entre Israël et le Hamas.