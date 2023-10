Israël et le Hamas en guerre, jour 22 Nétanyahou prévient que le conflit sera « long et difficile »

La guerre contre le Hamas est entrée samedi dans une nouvelle étape et sera « longue et difficile », a prévenu le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou, trois semaines après le début des hostilités, déclenchées par l’attaque la plus meurtrière de l’histoire d’Israël.