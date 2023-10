(Le Caire) Du Caire à Bagdad en passant par Tunis, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté vendredi dans les capitales de pays arabes et musulmans en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza, bombardée par Israël depuis l’attaque du Hamas.

Agence France-Presse

Plus de 1400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien par les hommes du Hamas depuis le 7 octobre, en majorité des civils fauchés par balle, brûlés vifs ou morts de mutilations au premier jour de l’attaque du mouvement islamiste palestinien menée à partir de Gaza, selon les autorités israéliennes.

Selon l’armée israélienne, environ 1500 combattants du Hamas ont été tués dans la contre-offensive ayant permis à Israël de reprendre le contrôle des zones attaquées.

Dans la bande de Gaza, plus de 4100 Palestiniens, majoritairement des civils, ont été tués dans les bombardements incessants menés en représailles par l’armée israélienne, selon les autorités locales.

Vendredi, les Nations unies préparent le passage vers Gaza de l’aide internationale attendue désespérément par les 2,4 millions d’habitants de ce petit territoire privé de tout.

Après la prière du vendredi, des dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue « en soutien à Gaza » dans les villes arabes et musulmanes, deux jours après une « journée de colère » déjà marquée par de multiples manifestations.

PHOTO AMR NABIL, ASSOCIATED PRESS Manifestation à la mosquée Al-Azhar, au Caire, en Égypte

Au Caire, des dizaines de milliers de manifestants, dont quelques milliers sur l’emblématique place Tahrir, ont scandé « Pain, liberté, Palestine arabe » et « Le peuple veut la chute d’Israël », détournant les deux principaux slogans de la « révolution » de 2011 qui renversa le président Hosni Moubarak.

La police a dispersé les manifestants de la place vers les rues environnantes, selon un journaliste de l’AFP.

« Au total, 17 personnes ont été arrêtées à Abdeen », un quartier du Caire, « et 26 sur la place Tahrir » a rapporté sur Facebook Khaled Ali, avocat des droits de l'homme.

Des rassemblements se sont aussi tenus dans la plupart des villes d’Égypte, selon les médias locaux.

Sit-in

À Bagdad, quelques milliers de personnes ont manifesté, dont de nombreux sympathisants du Hachd al-Chaabi, une coalition de factions armées proches de l’Iran, ennemi juré d’Israël et soutien du Hamas.

PHOTO AHMED SAAD, REUTERS Manifestation à Bagdad, en Irak

Les manifestants se sont massés devant un pont menant à la Zone verte, secteur fortifié qui abrite notamment l’ambassade des États-Unis, pays honni des factions pro-Iran pour son soutien à Israël.

« Nous soutenons le peuple palestinien contre l’entité israélienne occupante », a déclaré à l’AFP Ali Hussein, un chauffeur de taxi de 45 ans.

Dans l’ouest du pays, près de la frontière avec la Jordanie, quelques centaines de partisans du Hachd al-Chaabi ont entamé un sit-in « en soutien à Gaza ».

PHOTO ALAA AL SUKHNI, REUTERS Manifestation à Amman, en Jordanie

La colère a aussi grondé en Jordanie, pays voisin d’Israël auquel il est lié par un traité de paix. Dans la capitale Amman, plus de 5000 personnes rassemblées devant la grande mosquée Husseini ont scandé « Ouvrez les frontières pour soutenir le peuple palestinien ».

En Iran, quelques centaines de personnes ont manifesté dans la soirée à Téhéran en scandant : « Mort à l’Amérique » et « Mort à Israël ».

« France, dégage »

À travers le Liban, plusieurs milliers de personnes ont défilé, notamment à Beyrouth où un cortège s’est dirigé vers le camp de réfugiés palestiniens de Chatila.

« Toute ma famille est à Gaza, dans un secteur totalement détruit », a déclaré Wafaa al-Zahina, une réfugiée palestinienne. « Ils sont ensemble dans une école et ils me disent : “ on vit ensemble ou on meurt ensemble ” ».

Un autre rassemblement a eu lieu dans la banlieue sud de Beyrouth, place forte du Hezbollah, un allié du Hamas qui échange quotidiennement des tirs transfrontaliers avec Israël depuis le 7 octobre.

PHOTO AMR ALFIKY, REUTERS Manifestation à Beyrouth, au Liban

À Tunis, des milliers de manifestants ont convergé devant l’ambassade de France, pays accusé de soutenir Israël dans sa guerre contre le Hamas.

« France, dégage », « Le peuple veut le renvoi de l’ambassadeur [de France] », ont-ils scandé, tout en exprimant leur soutien au Hamas.

La capitale yéménite Sanaa, sous contrôle des rebelles houthis soutenus par l’Iran, a été le théâtre d’une manifestation monstre où d’immenses drapeaux palestiniens ont été déployés.

À Bahreïn, petit pays du Golfe, environ 2000 personnes ont lancé « Mort à Israël ! » et « Mort à l’Amérique » dans la mosquée Diraz.

« Je suis mère, je ne peux imaginer les atrocités que les familles de Gaza traversent », lance une manifestante, bébé dans les bras, lors d’une marche organisée après la prière.