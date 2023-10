PHOTO EMILIE HOLTET, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des militants samis, une minorité autochtone du nord de la Scandinavie vivant de pêche et d’élevage de rennes, manifestent devant les bureaux de Statkraft, à Oslo, en Norvège. Statkraft exploite 151 éoliennes situées sur les terres des Samis et pour lesquelles les Autochtones ont été expropriés. Or, un jugement de 2021 invalidant les expropriations et les permis de construction des éoliennes tarde à être mis en œuvre.