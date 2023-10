Israël et le Hamas en guerre

Des manifestants des deux camps dans les rues de New York

(New York) « New York au côté de Gaza » et « Israël va en enfer » : quelques centaines de manifestants propalestiniens et très hostiles à Israël se sont rassemblés lundi au cœur de Manhattan, exigeant que les États-Unis cessent d’aider leur allié au Proche-Orient.