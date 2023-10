La mission de la Russie est de bâtir « un nouveau monde », assure Vladmir Poutine

(Moscou) Le président russe Vladimir Poutine a assuré jeudi que la mission de son pays était de bâtir « un nouveau monde », fustigeant « l’hégémonie » occidentale et plaçant l’assaut en Ukraine dans cette optique et non dans celle d’un « conflit territorial ».