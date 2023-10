Événement d’avril 2022

Le tireur du métro de New York condamné à la prison à vie

(New York) Un homme qui avait tiré et semé le chaos dans une rame de métro bondée de New York en avril 2022, a été condamné jeudi par un juge du tribunal fédéral de Brooklyn à la prison à vie pour actes terroristes, a annoncé la justice américaine.