Pluies torrentielles

Les rues de New York inondées, le métro en partie paralysé

(New York) Une puissante tempête de pluie s’est abattue sur la région métropolitaine de New York vendredi, fermant certaines parties du système de métro de la ville, inondant des rues et des autoroutes, et retardant des vols à l’aéroport de LaGuardia.