PHOTO SARAH BLESENER, THE NEW YORK TIMES

Des dizaines de milliers de personnes ont marché dans les rues de la Grosse Pomme pour demander la fin de l’utilisation des énergies fossiles, en prévision de la Semaine du climat à New York, durant laquelle se tiendra ce mercredi un sommet spécial de l’ONU sur la question. Plusieurs personnalités se sont jointes au cortège, dont la représentante démocrate Alexandria Ocasio-Cortez et les acteurs Ethan Hawke, Edward Norton et Kevin Bacon.