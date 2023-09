Inondations en Libye

Plus de 3800 morts, paysage apocalyptique

(Derna) Des quartiers entiers submergés par l’eau et la boue, des glissements de terrain, d’énormes destructions. La ville côtière libyenne de Derna offre mercredi un paysage apocalyptique après des inondations dévastatrices qui ont fait plus de 3800 morts et des milliers de disparus.