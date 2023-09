PHOTO PHIL NOBLE, REUTERS

Dimanche avait lieu la Grande Course de Knutsford, au Royaume-Uni, lors de laquelle les participants sont juchés sur des grands bis, bicyclettes anciennes datant du XIXe siècle. S’ils ne sont plus utilisés aujourd’hui, c’est principalement à cause de leur dangerosité. Notons que la Grande Course de Knutsford a lieu seulement tous les dix ans.