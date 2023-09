Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un et le président russe Vladimir Poutine lors des célébrations des 75 ans de la proclamation du régime de Pyongyang.

PHOTO AHN YOUNG-JOON, ASSOCIATED PRESS

(Moscou) Le président russe Vladimir Poutine a félicité le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un pour les 75 ans de la proclamation du régime de Pyongyang, en prônant le renforcement de la coopération « sur tous les axes », a annoncé samedi le Kremlin.

Agence France-Presse

« Je suis convaincu que grâce à nos efforts communs nous allons continuer de renforcer […] les liens bilatéraux sur tous les axes », a déclaré M. Poutine dans un message de félicitations à M. Kim, cité par le Kremlin.

« Cela correspond entièrement aux intérêts de nos peuples » et aide à assurer « la sécurité et la stabilité sur la péninsule coréenne et en Asie du Nord-Est », a-t-il assuré.

« Il y a trois quarts de siècle, l’Union soviétique a été le premier à reconnaître le nouvel État souverain qui est apparu sur la terre coréenne », a rappelé M. Poutine, en soulignant que « depuis les relations entre nos pays se fondent toujours sur les principes de l’amitié, du bon voisinage et du respect mutuel ».

« Je vous souhaite sincèrement une robuste santé et du succès et je souhaite à tous les citoyens nord-coréens de la paix et de la prospérité », a-t-il conclu.

Cette déclaration intervient alors que des rumeurs vont bon train sur un éventuel sommet entre MM. Poutine et Kim qui pourrait avoir lieu en septembre en Russie, selon des médias américains.

Des responsables américains ont ainsi affirmé récemment au New York Times que Kim se rendrait probablement en train blindé dans le courant du mois à Vladivostok, sur la côte pacifique de la Russie, non loin de la Corée du Nord, pour y rencontrer Vladimir Poutine.

Vladivostok accueille du 10 au 13 septembre le Forum économique oriental, auquel ont participé l’an dernier des représentants de 68 pays.

Le Kremlin s’est à nouveau refusé samedi, pour la deuxième fois en une semaine, de confirmer la tenue d’un tel sommet.

« Non, je n’en sais rien », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, interrogé pour savoir s’il avait des informations sur une éventuelle rencontre entre dirigeants russe et nord-coréen en marge du Forum économique à Vladivostok.

Selon lui, le principal invité étranger à Vladivostok cette année sera la vice-présidente du Laos, Pany Yathotou, qui va participer avec M. Poutine à la session plénière du Forum mardi.