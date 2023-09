Près de treize millimètres de pluie seraient tombés vendredi sur le site du festival, a indiqué le service météorologique national de Reno. Au moins six autres millimètres de pluie sont attendus dimanche.

PHOTO USA TODAY, VIA REUTERS

(Reno) Des dizaines de milliers de personnes rassemblées pour le festival Burning Man sont restées bloquées dimanche, dans le désert du Nevada, après les tempêtes qui ont balayé la région. Les autorités enquêtent sur un décès possible et s’efforcent d’ouvrir des voies de sortie d’ici la fin de la longue fin de semaine de la fête du Travail.

Associated Press

Samedi, les organisateurs ont fermé l’accès des véhicules au festival de contre-culture et les participants ont marché péniblement dans la boue, beaucoup pieds nus ou portant des sacs en plastique aux pieds. Les fêtards ont été invités à s’abriter sur place et à conserver la nourriture, l’eau et d’autres fournitures.

Le bureau du shérif du comté de Pershing a déclaré qu’un décès s’était produit lors de l’évènement, mais a fourni peu de détails au fur et à mesure que l’enquête se poursuivait, a rapporté KNSD-TV. On ignore notamment l’identité de la personne décédée ou la cause présumée du décès.

Sur leur site internet, les organisateurs du festival ont encouragé les participants à rester calmes. Ils ont mentionné que le site du festival est construit pour résister à des conditions difficiles telles que les inondations.

Les organisateurs ont déclaré que des remorques de recharge pour téléphones portables avaient été larguées à plusieurs endroits samedi soir et qu’ils ouvriraient brièvement internet dans la nuit.

Des navettes étaient également organisées pour emmener les participants à Reno depuis la ville la plus proche de Gerlach, à environ huit kilomètres de marche du site.

« Burning Man est une communauté de personnes prêtes à se soutenir mutuellement. Nous sommes venus ici sachant que c’est un endroit où nous apportons tout ce dont nous avons besoin pour survivre, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué. C’est grâce à cela que nous sommes tous bien préparés pour un évènement météorologique comme celui-ci. »

Les portes du site ne s’ouvriront pas pour le reste de l’évènement, qui a débuté le 27 août et devait se terminer lundi, selon le Bureau américain de la gestion des terres, qui supervise le désert de Black Rock où se déroule le festival.

Près de treize millimètres de pluie seraient tombés vendredi sur le site du festival, situé à environ 177 kilomètres au nord de Reno, a indiqué le service météorologique national de Reno. Au moins six autres millimètres de pluie sont attendus dimanche.

Le Reno Gazette Journal a rapporté que les organisateurs avaient commencé à rationner les ventes de glace et que toute la circulation des véhicules sur le vaste terrain du festival avait été interrompue, empêchant ainsi l’entretien des toilettes portables.

Les responsables ont déclaré samedi soir que l’entrée de l’évènement restait fermée et qu’on ne savait pas immédiatement quand les célébrants pourraient quitter les lieux. Aucune conduite n’est autorisée, à l’exception des véhicules d’urgence, et les organisateurs ont déclaré qu’ils n’avaient pas encore de moment où les routes seraient « suffisamment sèches pour que les autos-caravanes ou les véhicules puissent circuler en toute sécurité ». Mais si les conditions météorologiques s’améliorent, ils espèrent que les véhicules pourraient partir d’ici lundi soir.

Les messages laissés samedi après-midi par l’Associated Press au bureau américain de gestion des terres et au bureau du shérif du comté de Pershing, les agences qui ont fermé l’entrée, n’ont pas obtenu de réponse.