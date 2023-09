« Crise » migratoire à New York

Le maire réclame plus de permis de travail

(New York) Le maire de New York Eric Adams, confronté depuis 2022 à un afflux de migrants économiques et demandeurs d’asile, a réclamé jeudi à l’État fédéral davantage de permis de travail pour que ces étrangers sans papiers concrétisent leur « rêve américain ».