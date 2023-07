Liban

Six combattants tués dans des affrontements dans un camp palestinien

(Saïda) Un responsable militaire du Fatah, principale organisation palestinienne et quatre de ses « camarades » ont été tués depuis samedi, a indiqué la formation, portant à six le nombre de morts dans les affrontements opposant le Fatah à des groupes islamistes, dans le plus grand camp palestinien au Liban.