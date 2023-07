Chaleur accablante sur trois continents

Les centrales électriques tournent à plein régime aux États-Unis et en Chine, les principaux émetteurs de gaz à effet de serre au monde, s’efforçant de répondre à la demande de climatisation. Les incendies de forêt font rage dans le sud de l’Europe et au Canada, alors qu’il reste plus d’un mois de saison des incendies. Des orages explosifs, des moussons torrentielles et une chaleur extrême sèment la destruction et menacent des vies sur trois continents.