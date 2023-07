(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a appelé jeudi à réfléchir à l’avenir des opérations de maintien de la paix, soulignant leurs « limites » dans un monde de plus en plus fragmenté et marqué par une évolution des conflits.

Agence France-Presse

Le maintien de la paix de l’ONU « a contribué à sauver des millions de vies », notamment en « aidant à préserver des cessez-le-feu et en protégeant des civils des violences », a-t-il déclaré en présentant son « nouvel agenda pour la paix ».

« Mais des conflits de longue date toujours pas résolus, encouragés par de complexes facteurs nationaux, géopolitiques et transnationaux, ainsi qu’un décalage persistant entre les mandats et les ressources, ont mis en lumière ses limites », a-t-il reconnu.

PHOTO BRENDAN MCDERMID, ARCHIVES REUTERS Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres

« Les opérations de maintien de la paix ne peuvent pas être un succès quand il n’y a pas de paix à maintenir », a-t-il insisté. Ni sans des mandats « clairs » et « réalistes » du Conseil de sécurité.

S’il ne cite aucun pays, sa note d’orientation intervient quelques semaines après que le Conseil de sécurité a mis un terme à la mission de maintien de la paix de l’ONU au Mali (Minusma), à la demande surprise de Bamako qui l’accusait de ne pas répondre à ses besoins de lutte contre le terrorisme.

Mais les Casques bleus ne sont ni une force antiterroriste ni un outil d’imposition de la paix.

Or « la fragmentation des conflits, qui impliquent souvent des groupes armés non étatiques, des gangs criminels, des terroristes et des opportunistes, a augmenté le besoin pour des opérations d’imposition de la paix multinationale, de contre-terrorisme et anti-insurgés », a souligné le secrétaire général.

Dans ce contexte, il appelle à une « réflexion globale sur l’avenir des opérations de maintien de la paix de l’ONU », évoquant des modèles plus « souples », avec des « stratégies de sortie appropriées ».

Pour pallier les limites onusiennes, il encourage organisations régionales ou sous-régionales à déployer de leur côté des missions d’imposition de la paix, en particulier en Afrique.

La situation « justifie que l’on mette en place des opérations de nouvelle génération, à savoir des missions d’imposition de la paix et des opérations antiterroristes qui seraient dirigées par des pays africains », avec mandat du Conseil de sécurité, explique-t-il.

De manière plus générale, il note que « les conflits sont devenus plus complexes, meurtriers, et plus difficiles à résoudre ».

« L’an dernier a vu le nombre le plus élevé de décès liés à des conflits depuis trois décennies », a-t-il déploré, appelant notamment à davantage de mesures de prévention ou à l’élimination des armes nucléaires.

Ces propositions font partie d’une série de 11 documents sur divers thèmes préparés par le secrétaire général dans la perspective du « sommet de l’avenir » en 2024.