PHOTO ANDER GILLENEA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Non, il ne s’agit pas d’un photomontage, mais bien d’un homme croqué sur le vif alors qu’il sautait par-dessus un taureau à l’occasion des fêtes de San Fermín à Pampelune durant lesquelles on lâche notamment des taureaux dans les rues. Six personnes ont été légèrement blessées durant l’évènement.