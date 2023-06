Adolescent tué en France

Le policier s’excuse, crainte d’une « généralisation » des violences

(Nanterre) Les violences ont repris jeudi en banlieue parisienne et en régions pour la troisième soirée consécutive après la mort mardi à Nanterre de Nahel, un jeune homme de 17 ans tué par un policier qui a été mis en examen pour homicide volontaire et écroué et a, selon son avocat, demandé pardon à la famille de la victime.