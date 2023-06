Guerre au Soudan

Violents combats à Khartoum et au Darfour

(Khartoum) Les habitants de Khartoum se sont de nouveau réveillés au son des tirs et explosions jeudi, plus de deux mois après le début de la guerre au Soudan entre l’armée et les paramilitaires qui s’accusent mutuellement de violations à l’encontre des civils.