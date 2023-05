Réunion du Conseil de sécurité de l’ONU

Antonio Guterres déplore l’insécurité des civils lors de conflits armés

(Nations unies) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres a dénoncé mardi « l’échec » de la communauté internationale à « protéger » les civils des conflits armés, le nombre de victimes de combats et de leurs conséquences humanitaires ayant augmenté de plus de 50 % entre 2021 et 2022.