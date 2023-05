PHOTO GUERCHOM NDEBO, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des bénévoles congolais de la Croix-Rouge transportent le corps d’une personne morte lors des inondations à Bushushu, dans l’est de la République démocratique du Congo. Le dernier bilan publié mardi faisait état de 401 morts, alors que les recherches se poursuivaient. En sortant de leur lit, les rivières Nyamukubi et Chishova ont causé des glissements de terrain et ont balayé les villages de Bushushu et de Nyamukubi.