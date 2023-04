PHOTO ALESSANDRA TARANTINO, ASSOCIATED PRESS

(Vatican) Le pape François a décidé d’accorder le droit de vote aux femmes lors d’une prochaine réunion des évêques, un changement sans précédent qui reflète ses espoirs de donner aux femmes plus de responsabilités décisionnelles et aux laïcs plus de poids dans la vie de l’Église catholique.

Nicole Winfield Associated Press

François a approuvé des modifications des normes régissant le synode des évêques, un organe du Vatican qui rassemble les évêques du monde entier pour des réunions périodiques.

Le Vatican a publié mercredi les modifications qu’il a approuvées, qui soulignent sa vision d’un rôle plus important des fidèles laïcs dans les affaires ecclésiastiques qui ont longtemps été laissées aux clercs, aux évêques et aux cardinaux.

Depuis des décennies, les femmes réclament le droit de vote aux synodes, dont le prochain est prévu en octobre.

Depuis le concile Vatican II, qui a modernisé l’Église dans les années 1960, les papes convoquent les évêques du monde entier à Rome pour quelques semaines afin de débattre de sujets particuliers.

À l’issue de ces réunions, les évêques votent sur des propositions spécifiques et les soumettent au pape, qui rédige alors un document tenant compte de leurs avis.

Jusqu’à présent, seuls les hommes pouvaient voter.

Mais avec les nouveaux changements, cinq religieuses rejoindront cinq prêtres en tant que représentantes votantes des ordres religieux.

En outre, François a décidé de nommer 70 membres du synode qui ne sont pas des évêques et a demandé que la moitié d’entre eux soient des femmes. Ils disposeront également d’un droit de vote.