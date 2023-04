PHOTO BULENT KILIC, AGENCE FRANCE-PRESSE

Kemal Kılıçdaroğlu, candidat de la « table des six », la coalition qui veut renverser le président turc Recep Tayyip Erdoğan à l’élection présidentielle du 14 mai prochain, a rendu visite aux habitants d’Adiyaman, ville touchée par le séisme dévastateur de février en Turquie et en Syrie. La catastrophe a fait plus de 50 000 morts.