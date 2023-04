PHOTO BILAL HUSSEIN, ASSOCIATED PRESS

Des dizaines de personnes ont manifesté mardi à Beyrouth, au Liban, pour réclamer de meilleurs salaires et de meilleures conditions de vie. Plus tôt dans la journée, le Parlement libanais a voté le report d’un an des élections municipales prévues en mai, le pays étant plongé dans une grave crise institutionnelle et à court d’argent en raison de l’effondrement économique.