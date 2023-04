Soudan

Un 4e jour de combats intenses malgré les appels au cessez-le-feu

(Khartoum) Khartoum tremble mardi sous les raids aériens et les rafales de tirs des paramilitaires au quatrième jour d’une lutte entre généraux au pouvoir qui ignorent les appels internationaux de plus en plus nombreux à cesser les hostilités après près de 200 morts.