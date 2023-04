PHOTO MICHAEL BUHOLZER, ASSOCIATED PRESS

À l’occasion de la fête suisse Sechseläuten, célébrée à Zurich depuis plus d’un siècle, un Böögg est incendié sur le coup de 18 h. Ce personnage de bonhomme de neige, rempli de pétards, est mis au bûcher à la fin de l’hiver et le plus rapidement il explose, le plus chaud sera l’été.