PHOTO RODRIGO BUENDIA, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des fumerolles de vapeur et de cendres s’échappent de la caldera du volcan Cotopaxi, en Équateur. Visible depuis Quito et culminant à 5897 mètres d’altitude, il est le volcan le plus actif du pays et l’un des plus dangereux au monde. Étroitement surveillé, il s’est réveillé en octobre. La présence de lave fait craindre des coulées de boue à la suite de la fonte de ses neiges éternelles, en plus des risques de coulées pyroclastiques mortelles.