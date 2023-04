Marseille

Un sixième corps retrouvé dans l’immeuble effondré

(Marseille) Lundi à la nuit tombée, les marins-pompiers poursuivaient leur course contre la montre, près de 48 heures après l’effondrement d’un immeuble dans le centre de Marseille. Et l’espoir de retrouver des survivants s’amenuisait, après la découverte de six corps sans vie.