PHOTO YARA NARDI, REUTERS

À l’occasion du traditionnel message de Pâques, le pape François a prié pour les personnes affectées par les conflits, notamment en Ukraine et au Proche-Orient, et a envoyé un message d’espoir aux 100 000 fidèles rassemblés sur la place Saint-Pierre, au Vatican. Le souverain pontife de 86 ans se remet d’une bronchite et est apparu essoufflé à la fin de son urbi et orbi.