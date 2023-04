PHOTO OLI SCARFF, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des membres de la Britannia Coconut Dancers of Bacup, aux visages noircis pour éviter d’être reconnus par des esprits maléfiques, participent au défilé de clôture du samedi de Pâques de Bacup, ville près de Manchester, au Royaume-Uni. Les origines de la troupe de danse remonteraient à 1857, et ses danses folkloriques annuelles ont pour but d’accueillir la saison du printemps et de célébrer Pâques.