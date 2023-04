Une tornade a fait plusieurs victimes au Missouri

(Des Moines) Une puissante tornade a traversé le sud-est du Missouri avant l’aube mercredi, causant des dégâts considérables et tuant au moins cinq personnes, alors qu’une grande partie du Midwest et du Sud gardait un œil vigilant sur d’autres tempêtes qui pourraient engendrer d’autres tornades et de la grêle.