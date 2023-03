PHOTO ESA ALEXANDER, REUTERS

Des enfants regardent un hélicoptère transportant des médecins et de l’équipement médical traverser le ciel en direction de Muloza, au Malawi, où le cyclone Freddy a provoqué des inondations et des glissements de terrain meurtriers. Selon le plus récent bilan, le cyclone a fait plus de 570 morts en Afrique australe, la majorité au Malawi.