(Londres) Le contentieux opposant le prince Harry et son épouse Meghan au reste de la famille royale sur le titre de leurs enfants semble refermé : la fille du couple, Lilibet, a été appelée « princesse » pour la première fois vendredi publiquement à l’occasion de son baptême.

Agence France-Presse

« Je peux confirmer que la princesse Lilibet Diana a été baptisée vendredi 3 mars par l’archevêque de Los Angeles », a déclaré un porte-parole du fils cadet du roi Charles III et de son épouse.

C’est la première fois que le titre de « princesse » est utilisé pour la fille du duc et de la duchesse de Sussex, qui est née en juin 2021.

Comme son frère aîné Archie, Lilibet est en théorie devenue princesse quand Charles est devenu roi, le 8 septembre. La règle, qui remonte à 1917 et au roi George V, accorde les titres de prince et princesse aux petits-enfants du roi, et non aux arrière-petits-enfants.

Mais la question des titres des enfants était devenue l’un des multiples sujets de tension entre les Sussex et la monarchie, qu’ils ont quittée en 2020. Meghan, lors d’une entrevue en mars 2021 avec la présentatrice américaine Oprah Winfrey, avait affirmé que Buckingham « ne voulait pas qu’Archie devienne un prince ».

Et sur le site internet du palais de Buckingham, Archie et Lilibet sont toujours présentés comme « master » et « miss ».

Le Palais a affirmé mercredi que le site serait actualisé pour prendre en compte le titre de princesse utilisé par les parents.