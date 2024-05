(Tanah Datar) Au moins 44 personnes sont mortes et 15 autres sont portées disparues après des inondations et des coulées de lave froide sur l’île de Sumatra, dans l’ouest de l’Indonésie, a annoncé lundi à l’AFP un responsable de l’agence locale de gestion des catastrophes.

Rezan Soleh Agence France-Presse

Des pluies diluviennes qui ont duré plusieurs heures samedi soir se sont abattues dans les districts d’Agam et Tanah Datar, dans l’ouest de l’île de Sumatra, débutant vers 22 h 30 locales (11 h 30 heure de l’Est) et provoquant crues subites et coulées de lave froide provenant du mont Marapi, un volcan de l’île.

« Le nombre de personnes mortes a été porté à 44 », a annoncé Abdul Muhari, porte-parole de l’agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB), actualisant un précédent bilan de 43 morts.

Soixante-et-onze maisons ont été emportées et 125 sont endommagées, a-t-il ajouté.

Selon le chef de l’agence locale des secours de Padang, Abdul Malik, parmi les corps retrouvés ont été identifiés ceux de deux enfants, âgés de trois et huit ans.

Les sauveteurs sont toujours la recherche de 15 personnes toujours portées disparues.

Des habitants ont dit avoir entendu des pierres dévaler les routes autour de leurs maisons lorsque les fortes pluies se sont abattues. « Ma maison vibrait », a déclaré Budi Rahmat, un agriculteur de 44 ans à Agam. « La seule chose à laquelle je pensais était de sauver ma femme et mes enfants ».

PHOTO FACHRI HAMZAH, ASSOCIATED PRESS Un homme marche parmi les décombres près d’une maison endommagée par une crue éclair à Agam, dans l’ouest de Sumatra, le 13 mai.

« La maison de mes parents était en face de la mienne. [Ma mère] a voulu sortir en courant mais n’en a pas eu le temps, une grosse pierre est venue s’écraser [sur l’habitation]. Son corps a été retrouvé deux kilomètres plus loin. Ma sœur est traumatisée, tout comme son fils », a témoigné auprès de l’AFP Refki Amelia, une mère de famille de 39 ans, qui a aussi perdu sa nièce à Agam.

Des routes ont été transformées en rivières boueuses, envahissant les maisons et emportant les véhicules dans une rivière voisine, alors que la lave froide dévalait du volcan Marapi.

Ilham Wahab, un responsable de l’agence de gestion des catastrophes de Ouest Sumatra a encouragé « les gens à évacuer vers le domicile de proches, qui sont plus sûrs » que des abris de tentes en cas de fortes pluies.

« Nous nous concentrons d’abord sur la recherche et le sauvetage des victimes, ensuite sur la protection des personnes évacuées et des personnes vulnérables », a-t-il ajouté.

Environ 130 personnes ont été évacuées vers une école primaire à Agam, tandis que plus de 2000 autres l’ont été vers plusieurs sites à Tanah Datar, a indiqué le gouverneur de la province, Mahyeldi Ansharullah aux journalistes.

La lave froide est un magma formé par les diverses matières qui composent les parois d’un volcan : cendres, sable et roches. Sous l’effet de la pluie, celles-ci peuvent se mélanger et couler le long du cratère.

« Aie pitié »

Les autorités ont envoyé des sauveteurs à bord de canots pneumatiques à la recherche des victimes disparues et pour évacuer des habitants.

Dans le district d’Agam, dont la population dépasse les 500 000 personnes, des dizaines de maisons et d’édifices publics ont subi des dégâts, selon l’agence locale de gestion des catastrophes.

Dans celui de Tanah Datar, où résident environ 370 000 habitants, l’Agence nationale de gestion des catastrophes (BNPB) avait indiqué dimanche que 84 habitations, 16 ponts et deux mosquées avaient été endommagés, ainsi que 20 hectares de rizières.

PHOTO ALI NAYAKA, ASSOCIATED PRESS Vue sur Tanah Datar, le 13 mai

Les rescapés ont raconté l’horreur qu’ils ont ressentie lorsque les inondations et les éboulements ont commencé.

« J’ai entendu le tonnerre et un bruit semblable à celui de l’eau bouillante. C’était le bruit de grosses pierres qui tombaient », a raconté à l’AFP Rina Devina, une femme au foyer, ajoutant que trois de ses voisins avaient été tués.

« Il faisait nuit noire, alors j’ai utilisé mon téléphone portable comme lampe de poche. La route était boueuse, alors j’ai crié “ Dieu, aie pitié ! ” encore et encore », a-t-elle ajouté en évoquant son évacuation vers le bureau d’un responsable local.

L’Indonésie est sujette aux glissements de terrain et aux inondations pendant la saison des pluies.

En 2022, environ 24 000 personnes avaient été évacuées et deux enfants avaient été tués dans des inondations sur l’île de Sumatra, les défenseurs de l’environnement accusant la déforestation engendrée par l’exploitation forestière d’avoir aggravé la catastrophe.