Pour donner un « avantage décisif »

Londres appelle le G7 à accélérer son aide militaire à l’Ukraine

(Londres) Le premier ministre britannique Rishi Sunak a appelé ses alliés du G7, qui doivent se réunir en visioconférence vendredi à l’occasion du premier anniversaire de l’invasion russe, à fournir plus rapidement de l’artillerie à l’armée ukrainienne et à lui apporter des armes de plus longue portée.