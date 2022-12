PHOTO ANGELICA VILLARTA, FOURNIE À L’AGENCE FRANCE-PRESSE

Des habitants constatent les dégâts causés par les fortes pluies et les inondations à Oroquieta City, Misamis Occidental. Le bilan des inondations aux Philippines s’est alourdi à 25 morts, ont déclaré les autorités le 28 décembre, alors que des tempêtes devraient déverser davantage de pluie sur les régions les plus touchées du sud et du centre du pays.