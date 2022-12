Chambre des représentants

Un républicain fraîchement élu accusé d’avoir menti sur son CV

(New York) Un élu républicain à la Chambre des représentants, qui a ravi un siège aux démocrates dans l’État de New York aux élections de novembre, est accusé d’avoir largement menti sur son CV, selon une enquête du New York Times, conduisant son adversaire à réclamer sa démission avant même son investiture.