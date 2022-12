PHOTO BAKR ALKASEM, AGENCE FRANCE-PRESSE

Une équipe de secours et des habitants discutent sur les lieux d’une attaque de drone attribuée à la coalition internationale menée par Washington, à Al-Bab, dans la province d’Alep. Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, deux civils et un dirigeant du groupe armé État islamique (EI) ont été blessés. Les forces américaines ont annoncé avoir capturé six membres de l’EI au cours de trois opérations menées ces derniers jours en Syrie.