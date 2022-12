PHOTO JOSE LUIS GONZALEZ, REUTERS

Des migrants, pour la plupart originaires du Nicaragua, ont été enlevés par le crime organisé et libérés quelques jours plus tard par l’armée mexicaine. Ils ont traversé lundi le fleuve Rio Bravo pour se rendre aux agents de la patrouille frontalière américaine et demander l’asile à El Paso, au Texas, aux États-Unis.