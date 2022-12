PHOTO FREDRIK LERNERYD, AGENCE FRANCE-PRESSE

Des enfants encouragent les femmes qui participent à une course de 1500 mètres lors des Jeux olympiques massaïs organisés entre les villages d’Eselengei, Kuku, Mbiriani et Rombo, au Kenya. Les hommes s’affrontent dans six épreuves d’athlétisme inspirées du passé guerrier et les femmes dans deux courses. Le village gagnant remporte un taureau.