PHOTO UAE PRESIDENTIAL COURT, VIA REUTERS

Le plus important rassemblement de dirigeants mondiaux depuis le début de la pandémie se tient sans Vladimir Poutine dans le cadre tropical de l’île indonésienne de Bali. Il intervient près de neuf mois après le début d’une guerre meurtrière qui a fait flamber les prix de l’énergie et de l’alimentation et a vu ressurgir la menace nucléaire.