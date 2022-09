Le secrétaire d’État américain Antony Blinken et son homologue pakistanais Bilawal Bhutto Zardari

(Washington) Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a appelé lundi le Pakistan à demander un allègement de sa dette auprès de son proche partenaire, la Chine, au moment où le pays peine à se relever de graves inondations.

Agence France-Presse

M. Blinken a indiqué que les États-Unis apporteraient un important soutien au Pakistan, dont un tiers du territoire a été submergé par les eaux, une surface équivalente à celle du Royaume-Uni.

« Notre message est simple. Nous sommes présents pour le Pakistan, tout comme nous l’étions lors de précédentes catastrophes naturelles, et nous nous projetons vers la reconstruction », a dit le chef de la diplomatie américaine après une réunion à Washington avec son homologue pakistanais Bilawal Bhutto Zardari.

« J’ai aussi exhorté nos collègues à solliciter la Chine à propos des questions importantes d’allègement et de restructuration de la dette afin que le Pakistan puisse se remettre plus vite des inondations », a-t-il ajouté.

La Chine est un partenaire économique et politique clé du Pakistan, où un projet de « couloir économique » d’un montant de plus de 54 milliards de dollars vise à relier l’ouest chinois à l’océan Indien.

Les États-Unis, dont l’alliance avec le Pakistan héritée de la Guerre froide bat de l’aile, répètent que Pékin en récoltera les bénéfices tandis qu’une dette intenable incombera à Islamabad – qui a ignoré ces avertissements.

Quelque 1600 personnes ont perdu la vie lors des inondations au Pakistan, qui ont fait 7 millions de déplacés et laissé craindre que de tels désastres ne se répètent plus fréquemment pour cause de changement climatique.

Les États-Unis se sont engagés à verser 56 millions de dollars d’aide humanitaire, ont affrété 17 avions de provisions et envisagent un soutien de plus long terme.

Bilawal Bhutto Zardari a quant à lui appelé le président américain Joe Biden, qui a promulgué en août une loi prévoyant des investissements historiques contre le réchauffement climatique, à davantage de « justice climatique ».

« Ce n’est pas seulement important que vous “reconstruisiez en mieux” (Build back better en anglais, NDLR) ici », a-t-il dit en référence à un slogan de campagne de Joe Biden.

« Cette crise au Pakistan nous offre l’opportunité de “reconstruire en mieux” – de façon plus verte, plus résistante face aux phénomènes climatiques – chez nous également. »

Le Pakistan, cinquième pays le plus peuplé au monde, ne représente que 0,8 % des émissions de gaz à effet de serre.

Antony Blinken a aussi appelé Islamabad à entretenir une « relation responsable » avec New Delhi.

Le dialogue entre le Pakistan et l’Inde est à l’arrêt depuis des frappes indiennes en février 2019 à la suite d’une attaque meurtrière attribuée à des combattants soutenus par le Pakistan.

Le secrétaire d’État américain accueillait lundi soir, immédiatement après cette réunion, le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, avec qui il s’entretiendra officiellement mardi.

Il n’est pas prévu que MM. Bhutto Zardari et Jaishankar se rencontrent à Washington.