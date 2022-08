Le Japon s’engage pour la « sécurité et le développement » en Afrique

(Tunis) Le Japon a promis « une étroite collaboration » avec l’Afrique, afin d’y promouvoir une économie « plus résiliente » face aux crises et épidémies, et davantage de « sécurité » sur un continent miné par guerres et terrorisme, lors d’un sommet à Tunis.