PHOTO NOEL CELIS, AGENCE FRANCE-PRESSE

La carcasse d’un poisson gît dans l’île de Luoxing Dung, d’ordinaire partiellement submergée et où se trouvent des temples anciens, dans le lac Poyang, plus grande réserve d’eau douce située entièrement en Chine. Le pays connaît un été exceptionnellement chaud et sec qui a asséché en partie bon nombre de cours d’eau.