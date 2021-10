Plus de 241 957 600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

PHOTO BIKAS DAS, ASSOCIATED PRESS

Plus de 4 919 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 919 395 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 241 957 600 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé. Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de mercredi, 8774 nouveaux décès et 457 817 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont les États-Unis avec 3222 nouveaux morts, la Russie (1036) et l’Ukraine (546).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 731 265 décès pour 45 219 067 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 604 228 morts et 21 680 488 cas, l’Inde avec 452 811 morts (34 127 450 cas), le Mexique avec 285 347 morts (3 767 758 cas), et la Russie avec 227 389 morts (8 131 164 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 606 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Bosnie (343), la Macédoine du Nord (336), le Monténégro (326), la Bulgarie (325) et la Hongrie (315).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient jeudi à 6 h HAE 1 511 752 décès pour 45 619 755 cas, l’Europe 1 364 060 décès (71 694 354 cas), l’Asie 859 373 décès (55 286 174 cas), les États-Unis et le Canada 759 875 décès (46 907 524 cas), l’Afrique 216 157 décès (8 450 921 cas), le Moyen-Orient 205 600 décès (13 766 911 cas), et l’Océanie 2578 décès (231 967 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

L’Inde a administré un milliard de doses de vaccin

L’Inde a administré jeudi sa milliardième dose de vaccin contre la COVID-19, six mois après une flambée dévastatrice des cas qui avait fait craindre l’effondrement du système de santé du pays.

Selon le gouvernement, environ trois quarts des adultes de ce pays de 1,3 milliard d’habitants ont reçu une injection, et environ 30 % sont complètement vaccinés. Officiellement, l’Inde a enregistré environ 452 000 décès depuis le début de la pandémie, mais ce chiffre est considéré comme largement sous-estimé.

C’est le deuxième pays à avoir administré un milliard de doses après la Chine, qui en a injecté plus de 2,3 milliards selon Pékin.

Arrêt de travail pendant onze jours à Moscou

La mairie de Moscou a ordonné jeudi la fermeture du 28 octobre au 7 novembre de toutes les entreprises et organisations non essentielles afin d’endiguer sa flambée la plus meurtrière de l’épidémie.

« Pendant cette période, toutes les entreprises et organisations de Moscou devront arrêter le travail », a écrit le maire, précisant que sont exemptés les lieux de « vente de médicaments, de produits alimentaires et de première nécessité ».

La Lettonie se reconfine

La Lettonie s’est de nouveau confinée jeudi pour tout un mois, en fermant les magasins non essentiels, les cinémas, les théâtres et les coiffeurs, dans le but de surmonter le pire taux d’infections à la COVID-19 dans le monde.

Record de décès en Ukraine

L’Ukraine a enregistré jeudi un nouveau record de décès (546) et de contaminations (22 415) en 24 heures, le pays étant confronté une nouvelle vague épidémique sur fond de campagne laborieuse de vaccination.

À partir de jeudi, les passagers des bus, des trains et des avions sont obligés de présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif.

Quelques nouveaux cas en Chine

La Chine a annulé jeudi des centaines de vols, fermé des écoles et intensifié les dépistages dans certaines régions après la découverte de cas de COVID-19 liés à un groupe de touristes tous liés à un couple de personnes âgées ayant participé à un voyage organisé.

Le ministère chinois de la Santé a fait état jeudi de 13 nouveaux cas au niveau national.

Melbourne met fin à son sixième confinement

L’une des villes les plus verrouillées au monde rouvrira ses portes jeudi en fin de journée, les habitants de Melbourne en Australie espérant que cette sixième période de confinement sera la dernière.

Depuis le début de la pandémie, les cinq millions d’habitants de la deuxième plus grande ville d’Australie ont dû rester enfermés pendant plus de 260 jours au total.

Tokyo poursuit sa levée des restrictions

Tokyo va lever les restrictions sur les heures d’ouverture des bars et restaurants alors que les cas de coronavirus dans la capitale japonaise ont atteint leur plus bas niveau depuis 16 mois, a annoncé jeudi la gouverneure locale Yuriko Koike.

Plus de 4,9 millions de morts

La pandémie a fait au moins 4 919 295 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles, jeudi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 731 265 morts, suivis par le Brésil (604 228), l’Inde (452 811), le Mexique (285 347) et la Russie (227 389).

L’OMS estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé.