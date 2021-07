Plus de 194 611 850 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 4 169 966 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 194 611 850 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays. Sur la journée de lundi, 7731 nouveaux décès et 541 492 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont l’Indonésie avec 1487 nouveaux morts, la Russie (779) et le Brésil (578).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 610 952 décès pour 34 533 187 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 550 502 morts et 19 707 662 cas, l’Inde avec 421 382 morts (31 440 951 cas), le Mexique avec 238 595 morts (2 754 438 cas), et le Pérou avec 195 973 morts (2 105 005 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 594 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (284) et la Macédoine du Nord (264).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mardi à 6 h, 1 360 029 décès pour 40 303 274 cas, l’Europe 1 196 456 décès (57 651 233 cas), l’Asie 650 927 décès (43 870 495 cas), les États-Unis et le Canada 637 503 décès (35 959 821 cas), l’Afrique 165 420 décès (6 509 648 cas), le Moyen-Orient 158 300 décès (10 239 702 cas), et l’Océanie 1331 décès (77 682 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24h peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Covax et la Banque mondiale s’allient

La Banque mondiale et le système Covax ont mis en place un nouveau mécanisme de financement qui devrait permettre de vacciner 250 millions de personnes dans les pays pauvres d’ici mi-2022, selon un communiqué commun.

Ce nouveau mécanisme de financement doit permettre aux 92 pays membres de Covax, les plus pauvres, d’acheter des doses supplémentaires au-delà du contingent déjà entièrement financé par les pays donateurs.

États-Unis : maintien des restrictions aux voyages internationaux

Les États-Unis « maintiennent à ce stade les restrictions » aux voyages internationaux, en dépit des demandes de réciprocité émanant notamment de l’Union européenne, a annoncé lundi la Maison-Blanche.

France : risque de licenciement faute de passeport sanitaire…

Un salarié pourra bien être licencié s’il ne produit pas de passeport sanitaire, a indiqué mardi la ministre française du Travail, Élisabeth Borne, après le vote du Parlement dimanche sur l’extension contestée du dispositif.

Même si le Parlement a retoqué la possibilité de licenciement pour les personnes qui ne respecteraient pas l’obligation vaccinale ou de passeport sanitaire, « on est dans le droit commun du Code du travail », a-t-elle dit.

« Les salariés qui travaillent dans des établissements où les clients doivent avoir un passeport sanitaire devront, au-delà du 30 août, avoir un passeport sanitaire. Il y a par ailleurs une obligation de vaccination pour les salariés ou professions en contact avec les personnes les plus vulnérables », a rappelé la ministre.

… et retour du masque sur le littoral du sud-ouest

Face à « une dégradation sanitaire brutale », la préfecture de Gironde (sud-ouest) a rendu mardi le port du masque obligatoire à Bordeaux centre et dans les zones touristiques, une mesure qui touche donc désormais les stations balnéaires de la côte atlantique, des Sables-d’Olonne à la frontière espagnole.

Jardins, parcs, espaces naturels et plages ne sont pas concernés.

Nouvelles mesures à New York

La ville de New York va exiger de tous ses fonctionnaires - plus de 300 000, dont les policiers, les pompiers et les enseignants de la première ville des États-Unis -, d’être soit vaccinés à partir du 13 septembre contre la COVID-19, soit d’effectuer un test de dépistage hebdomadaire.

LVMH fait mieux qu’avant la pandémie

Le numéro un mondial du luxe LVMH a enregistré un bénéfice net de 5,3 milliards d’euros au premier semestre et retrouvé de loin son niveau d’avant la pandémie.

