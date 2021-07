Quatre mois après son entrevue à cœur ouvert à l’émission d’Oprah Winfrey, le prince Harry a annoncé lundi qu’il lancerait ses « mémoires » à l’automne. Cette nouvelle fait trembler la famille royale, qui craint de nouvelles révélations dévastatrices à son égard. « Elle a raison d’avoir peur », estime la journaliste Penny Junor, experte de la monarchie britannique et autrice de plusieurs livres sur la « Firme ». Entrevue.

Jean-Christophe Laurence La Presse

Q. Le prince Harry publiera ses « mémoires » à l’automne. Si on a bien compris, la famille royale appréhende déjà cette sortie…

R. Elle a raison d’avoir peur. S’il écrit honnêtement sur son enfance, ses pertes, toutes les difficultés de sa vie, cela va inévitablement se répercuter sur le reste de sa famille, particulièrement son père. La maison d’édition [Penguin Random House] aurait payé 20 millions de dollars pour ce livre. Pour une telle somme, elle va s’attendre à de sérieuses révélations.

Q. De quoi pourrait-il parler qu’on ne sait pas déjà ?

R. De la façon dont il a vécu la fin du mariage de ses parents, leur divorce. Du fait que Camilla Parker-Bowles était impliquée. De la façon dont la mort de Diana l’a touché. De la façon dont son père et son grand-père l’ont obligé à marcher derrière le cortège funèbre de sa mère. Il reviendra sur la réaction de la famille à son mariage avec Meghan [Markle]. Les supposées remarques racistes sur la couleur du bébé. Il y aura plus d’informations. Tout cela pourrait causer des problèmes. Parce que ce qui est imprimé reste imprimé pour très longtemps. Ça risque fort de tourner le fer dans la plaie.

Q. Quelles conséquences, concrètement ?

R. Ça dépend des révélations qu’il fera. Surtout s’il s’attaque à la relation entre Charles et Camilla, qui seront un jour le roi et la reine. Mais je dois dire qu’au Royaume-Uni, les gens commencent à en avoir vraiment ras le bol de Harry. Même les sondages le disent. Sa popularité est descendue à 34 %. C’est plus bas que celle de Camilla, plus bas que celle des princesses Beatrice et Eugenie. Plus bas que celle de son père. Plus bas que celle de tout le monde dans la famille… sauf le prince Andrew !

PHOTO DYLAN MARTINEZ, ARCHIVES REUTERS Penny Junor, spécialiste de la monarchie britannique

Q. Qu’est-ce qui déplaît tant aux gens ?

R. Ils en ont assez d’entendre Harry se plaindre constamment. Harry et Meghan ont dit qu’ils voulaient quitter leurs fonctions officielles à cause des médias et parce qu’ils voulaient plus d’intimité. Ils sont partis en Californie, où ils vivent dans une maison très luxueuse, avec un tas de gens à leur service. Depuis, ils ne font rien d’autre que se plaindre de leur situation. Dire à quel point leur vie est difficile. Les gens ont perdu patience. Surtout après les 18 mois difficiles que nous venons de passer.

Q. Harry a vidé son sac avec Oprah. Il le fera sans doute aussi dans son livre. Pourquoi fait-il tout cela ? Que cherche-t-il ?

R. Mon impression est qu’il a fait une thérapie, et que Meghan l’encourage à explorer ses sentiments intérieurs et à affronter ses démons. Le problème, c’est qu’il a choisi de le faire de façon très publique. Je crois que c’est une erreur, parce que nous avions beaucoup d’affection pour Harry. Mais peut-être les Américains vont-ils apprécier sa démarche…

PHOTO ARCHIVES REUTERS Le prince Harry et Meghan Markle en entrevue avec Oprah Winfrey, en mars dernier

Q. Est-il possible qu’il fasse ce livre pour des raisons pécuniaires ?

R. Il affirme qu’il versera toutes les recettes à des œuvres caritatives. On se demande du même coup pourquoi il le fait. Il est encore dans la trentaine. C’est un peu tôt pour écrire ses mémoires ! Il me semble plutôt qu’il fait cela par intérêt.

Q. Si ce livre cause des dommages, pensez-vous que les ponts seront définitivement coupés entre Harry et la famille royale ?

R. C’est inévitable qu’il y ait des dommages ! Il faudrait sans doute qu’il s’excuse. Mais le ferait-il ? Il n’a pas démontré de remords pour son entrevue avec Oprah. Il semble même assez satisfait.

Q. Chose certaine : voilà de quoi alimenter les prochaines saisons de The Crown !

R. Absolument. Les producteurs de cette série doivent se frotter les mains. Et n’oubliez pas que Harry et Meghan ont une entente avec Netflix… qui diffuse justement The Crown !