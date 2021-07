Plus de 184 103 170 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie.

Plus de 3 987 000 morts dans le monde

(Paris) La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 3 987 613 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Agence France-Presse

Plus de 184 103 170 cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l’épidémie. La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

Les chiffres se fondent sur les bilans communiqués quotidiennement par les autorités sanitaires de chaque pays. Ils excluent les révisions réalisées a posteriori par certains organismes statistiques, qui concluent à un nombre bien plus important de morts.

L’OMS estime même, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée à la COVID-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.

Une part importante des cas les moins graves ou asymptomatiques reste aussi non détectée malgré l’intensification du dépistage dans de nombreux pays.

Sur la journée de lundi, 6409 nouveaux décès et 366 439 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont la Russie avec 737 nouveaux morts, l’Indonésie (728) et le Brésil (695).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 605 567 décès pour 33 723 157 cas recensés, selon le comptage de l’université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 525 112 morts et 18 792 511 cas, l’Inde avec 403 281 morts (30 619 932 cas), le Mexique avec 233 689 morts (2 541 873 cas), et le Pérou avec 193 389 morts (2 066 677 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 587 décès pour 100 000 habitants, suivi par la Hongrie (311), la Bosnie (295), la République tchèque (283) et la Macédoine du Nord (263).

L’Amérique latine et les Caraïbes totalisaient, mardi à 6 h, 1 292 455 décès pour 38 058 357 cas, l’Europe 1 174 386 décès (54 931 427 cas), les États-Unis et le Canada 631 930 décès (35 140 552 cas), l’Asie 588 824 décès (40 755 241 cas), le Moyen-Orient 151 823 décès (9 465 147 cas), l’Afrique 147 053 décès (5 695 604 cas), et l’Océanie 1142 décès (56 849 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l’AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

En raison de corrections apportées par les autorités ou de publications tardives des données, les chiffres d’augmentation sur 24 heures peuvent ne pas correspondre exactement à ceux publiés la veille.

Le point sur la pandémie dans le monde

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : le point sur les dernières évolutions de la pandémie de COVID-19 dans le monde.

Appel à l’aide de l’Indonésie

L’Indonésie qui a enregistré mardi un nouveau record quotidien de morts avec 728 décès, pour 31 000 nouveaux cas, a importé en urgence de l’oxygène de Singapour pour ses patients en détresse respiratoire et en appelle à l’aide d’autres pays, dont la Chine, a annoncé le gouvernement.

Le quatrième pays le plus peuplé du monde, avec près de 270 millions d’habitants, a vu son nombre de cas quotidiens plus que quadrupler en moins d’un mois.

Record de décès quotidiens en Russie

La Russie a annoncé mardi avoir enregistré 737 décès dus à la COVID-19 sur les dernières 24 heures, un record depuis le début de la pandémie pour le pays, touché par le variant Delta.

C’est la première fois que la Russie, cinquième pays le plus touché au monde pour le nombre de cas, franchit la barre des 700 décès quotidiens dus au coronavirus.

Le pays a également enregistré 23 378 nouveaux cas, des chiffres au plus haut depuis la mi-janvier, quand le pays sortait d’une deuxième vague. Il a recensé depuis le début de l’épidémie plus de 5,6 millions de contaminations.

France : échec du candidat médicament Innate Pharma

La biotech marseillaise Innate Pharma, spécialisée en immuno-oncologie, a annoncé mardi l’arrêt de ses essais cliniques dans un traitement contre la COVID-19, en raison de résultats décevants.

La société a indiqué que son essai de phase 2, évaluant la tolérance et l’efficacité de son anticorps avdoralimab chez les patients atteints d’une pneumonie sévère due au Coronavirus, n’a atteint ses objectifs principaux dans aucune des trois cohortes de l’étude.

Londres va lever les dernières restrictions

Le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos en Angleterre à partir du 19 juillet, a annoncé le premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus.

La fin de ces mesures est controversée en pleine envolée des contaminations attribuées au variant Delta.

L’Allemagne s’ouvre à cinq pays

Les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, du Portugal, de Russie, de l’Inde et du Népal pourront à partir de mercredi entrer en Allemagne dès lors qu’ils observeront la quarantaine et se soumettront aux tests obligatoires.

JO de Tokyo : nouvelles restrictions pour le public

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo et des autorités locales japonaises ont annoncé mardi qu’ils demanderaient au public de « s’abstenir » d’assister au marathon et aux épreuves de marche en raison des risques d’infection à la COVID-19.

Le marathon et les épreuves de marche doivent se tenir à Sapporo, à plus de 800 km à vol d’oiseau au nord de la capitale japonaise. De nouvelles restrictions concernant le public pour les autres compétitions des JO sont attendues d’ici la fin de cette semaine.

Près de quatre millions de morts

La pandémie a fait au moins 3 987 613 morts dans le monde depuis fin décembre 2019, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles mardi à 6 h.

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 605 567 décès pour 33 723 157 d’infections, suivis par le Brésil (525 112 morts), l’Inde (403 281), le Mexique (233 689) et le Pérou (193 389).

Ces chiffres, qui reposent sur les bilans quotidiens des autorités nationales de santé, sont globalement sous-évalués. L’OMS estime que les décès pourraient être deux à trois fois plus élevés.